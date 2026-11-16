Olga Harlan ogłosiła powrót do zawodowego sportu po urodzeniu dziecka

Ukraińska szermierzka Olga Harlan ogłosiła wznowienie kariery sportowej po urodzeniu dziecka. Sportowiec poinformowała o swoim powrocie na tor szermierczy, zaznaczając, że odtąd będzie startować już jako mama.

„Wracam na tor, teraz już jako mama” – oświadczyła Harlan.

„Dokładnie dwa lata temu wyszłam na tor podczas moich ostatnich międzynarodowych zawodów.

To była długa przerwa. Przez cały ten czas bardzo chciałam powiedzieć: „I’ll be back!”. Postanowiłam jednak jeszcze trochę zatrzymać tę wiadomość dla siebie.

I oto nadszedł ten moment… Wracam na bieżnię. Teraz już jako mama. Jestem pewna, że nie będzie łatwo. Ale czy to mnie kiedykolwiek przerażało?

„Do zobaczenia w Orleanie we Francji!”, – napisała Harlan.

Etap Grand Prix w szermierce we francuskim Orleanie odbędzie się w dniach 3–5 grudnia 2026 roku.

Olga Harlan urodziła się w Mikołajowie w 1990 roku. Jest mistrzynią olimpijską w szermierce z 2008 i 2024 roku, sześciokrotną mistrzynią świata i ośmiokrotną mistrzynią Europy, mistrzynią Igrzysk Europejskich, srebrną medalistką igrzysk olimpijskich z 2016 roku, brązową medalistką igrzysk olimpijskich w latach 2012, 2016 i 2024.

Informację tę podano z odniesieniem do konta sportowczyni na Instagramie.

Harlan opublikowała nowe zdjęcie swojej nowo narodzonej córki.

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