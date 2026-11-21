Kazachstański łyżwiarz figurowy Michaił Sajdorow ogłosił zakończenie współpracy z rosyjskim trenerem Aleksiejem Urmanowem. Mistrz olimpijski postanowił rozpocząć nowy etap swojej kariery sportowej i kontynuować ją bez trenera.

O swojej decyzji 22-letni mistrz olimpijski poinformował na Instagramie. Jak sam stwierdził, zakończenie współpracy było zwieńczeniem okresu, w którym udało mu się osiągnąć wyniki, o których wcześniej nawet nie marzył.

„Dziękuję Ołeksijowi Jewgienowiczowi za wszystko, co razem przeszliśmy, za jego pracę, wsparcie i wiarę we mnie. Dzisiaj kończymy ten etap z osiągnięciami, o których kiedyś nawet nie mogłem marzyć. Nadszedł czas, by iść dalej. Przed nami nowy rozdział, który być może nie będzie łatwy, a momentami nawet przerażający, ale na pewno pojawią się nowe cele i wyzwania. Będę nadal wytrwale pracował, aby godnie reprezentować swój kraj na najwyższym poziomie” – napisał łyżwiarz.

Sajdorow trenował pod okiem Urmanowa przez dziesięć lat. W tym czasie Kazach stał się jednym z czołowych łyżwiarzy figurowych świata: w 2025 roku zdobył srebrny medal mistrzostw świata, a podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 roku w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo zdobył złoto w konkurencji solowej mężczyzn.

Na razie sportowiec nie poinformował, kto zostanie jego nowym trenerem.

Informacja pochodzi z rosyjskich mediów.

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