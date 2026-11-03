W Stanach Zjednoczonych Komitet Olimpijski i Paralimpijski (USOPC) jest na zaawansowanym etapie tworzenia struktury, za pośrednictwem której może sprzedać udział w komercyjnych prawach Team USA w zamian za kapitał. Potencjalna transakcja jest rozważana przed Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi 2028 w Los Angeles.

Planowana struktura komercyjna

Jak informuje The Guardian, proponowana struktura ma nosić nazwę United States Olympic and Paralympic Ventures (USOPV). Według protokołów posiedzeń rady USOPC dyrektor generalna organizacji Sarah Hirshland poinformowała o pozytywnych reakcjach po wstępnych rozmowach z potencjalnymi inwestorami i partnerami strategicznymi.

Według Sky News bank inwestycyjny Raine Group doradza USOPC w tym projekcie, a wartość przyszłego przedsięwzięcia może być szacowana na miliardy dolarów. Raine Group nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

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Plany po igrzyskach w Los Angeles

USOPC jest organizacją non-profit, która w przeciwieństwie do wielu narodowych komitetów olimpijskich w dużej mierze zależy od sponsoringu, licencjonowania i innych przychodów komercyjnych, a nie od finansowania publicznego.

Hirshland powiedziała Reutersowi, że komitet przygotowuje się do przejścia od partnerstwa komercyjnego z LA28, znanego jako United States Olympic and Paralympic Properties, które zakończy się po igrzyskach w Los Angeles. Jak stwierdziła, model komercyjny USOPV jest nadal opracowywany, a przygotowania do tego przejścia trwają od ponad dwóch lat.

Po Olimpiadzie 2028 Stany Zjednoczone skoncentrują się na przygotowaniach do Zimowych Igrzysk 2034 w Salt Lake City. W oświadczeniu USOPC podał, że ocenia różne opcje komercyjne, aby pozyskać dodatkowe środki dla sportowców i krajowych federacji sportowych, zachowując swoją misję, system zarządzania i kierownictwo.

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