Organizatorzy nagrody Złotej Piłki wprowadzili nową kategorię Ballon d’Or of All Time, czyli BOAT — „Złotą Piłkę wszech czasów”. W jej ramach internauci wybiorą najlepszego w historii zdobywcę tej nagrody spośród piłkarzy, którzy otrzymali ją co najmniej dwa razy. Poinformował o tym RMF24.

Dziesięciu kandydatów

Do głosowania dopuszczono dziesięciu piłkarzy, którzy co najmniej dwukrotnie wygrali Złotą Piłkę. Wśród nominowanych znaleźli się Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Ronaldo, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi.

Wszyscy dziesięciu nominowani zdobyli łącznie 32 Złote Piłki. Uczestnicy głosowania mają nie tylko wybrać piłkarza, lecz także wskazać rok, w którym, ich zdaniem, rozegrał on najlepszy sezon. Ten sezon zostanie uznany za najwybitniejszy w historii nagrody.

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Wyniki po ceremonii

Ceremonia wręczenia Złotej Piłki w 2026 roku jest zaplanowana na 26 października w London Palladium w Londynie. Wyniki głosowania w kategorii BOAT zostaną ogłoszone 28 października — dwa dni po głównej ceremonii.

Organizatorzy poinformowali również, że każdy uczestnik głosowania będzie miał szansę wygrać dwa bilety na następną ceremonię Złotej Piłki.

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