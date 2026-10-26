Austin Smotherman wygrał Butterfield Bermuda Championship na Bermudach, pokonując Irlandczyka Seamusa Powera na trzecim dodatkowym dołku play-offu. To drugi z rzędu tytuł PGA Tour dla Smothermana po zwycięstwie w Bank of Utah Championship na początku tego miesiąca, informuje Sky Sports.

Turniej skrócono z powodu wiatru

Zawody na polu Port Royal Golf Course zakończono po 54 dołkach z powodu niekorzystnej pogody. Niedzielną grę przełożono z powodu silnego wiatru, a runda finałowa została później odwołana w związku z dalszym pogorszeniem warunków pogodowych.

Smotherman i Power dzielili pierwsze miejsce z wynikiem 16 uderzeń poniżej par. W poniedziałek rano wrócili na pole na play-off w formule nagłej śmierci.

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Decydujący trzeci dodatkowy dołek

Na pierwszych dwóch dodatkowych dołkach — par-3, nr 16 — obaj zawodnicy uzyskali par w wietrznych warunkach. Przed kolejnym dodatkowym dołkiem zmieniono położenie flagi.

Power zaliczył bogeya, podczas gdy Smothermanowi do zwycięstwa wystarczył par po dwóch puttach. Kolejny turniej PGA Tour — VidantaWorld Mexico Championship w Vidanta Vallarta — rozpocznie się w czwartek.

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