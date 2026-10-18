Pakistan pokonał Sri Lankę dzięki century Aghi — Sky Sports News

W Rawalpindi w Pakistanie reprezentacja Pakistanu pokonała Sri Lankę różnicą 37 runów w inauguracyjnym meczu trójstronnej serii ODI. Salman Ali Agha, który wrócił do zespołu, zdobył 107 runów z 90 piłek i zaliczył swoje czwarte century w ODI. Pakistan zakończył pierwszą część meczu z dorobkiem 305 runów w 49,5 overach. Poinformował o tym Sky Sports News.

Występ Aghi i innings Pakistanu

Sri Lanka wygrała losowanie i zdecydowała się rozpocząć mecz w polu. Dilshan Madushanka wyeliminował w początkowej fazie Fakhara Zamana, który zdobył 16 runów, oraz Saima Ayuba z siedmioma runami. Babar Azam i 19-letni debiutant Saad Baig stworzyli partnerstwo na 74 runy za trzeci wicket, lecz Eshan Malinga wyeliminował obu w kolejnych overach. Azam zakończył innings z 45 runami z 57 piłek.

Przy wyniku 118-4 Agha wraz z Hasanem Nawazem, który zdobył 37 runów, stworzył partnerstwo na 97 runów. Następnie Agha dodał 64 runy w parze z Arafatem Minhasem. W końcowych pięciu overach lankijscy bowlerzy zatrzymali przyspieszenie Pakistanu: przy wyniku 279-5 zespół stracił ostatnich pięć wicketów za 26 runów. Malinga zakończył mecz z wynikiem 4-46, a Asitha Fernando — 3-59.

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Odpowiedź Sri Lanki

W odpowiedzi Sri Lanka zdobyła 268 runów w 48,1 overach. Kamindu Mendis zdobył 44 runy, a Pavan Rathnayake i Janith Liyanage przywrócili szanse zespołu dzięki partnerstwu na 119 runów. Rathnayake zdobył 79 runów, Liyanage — 60, jednak Sri Lanka nie zdołała dogonić rywali.

Kapitan Pakistanu Shaheen Afridi zdobył trzy wickety za 55 runów, Naseem Shah — dwa za 43, Haris Rauf — dwa za 48, a Faheem Ashraf — dwa za 49. Pod koniec sierpnia Agha wraz z sześcioma innymi pakistańskimi zawodnikami został odesłany do domu podczas tournée po Anglii. Następnie stracił kapitanat drużyny T20 i nie znalazł się w składzie na serię przeciwko Sri Lance, którą Pakistan wygrał 2-1. Wrócił do składu ODI po udanych występach w krajowych rozgrywkach, w tym po potrójnym century. W następnym meczu trójstronnej serii Pakistan zagra z Anglią w Rawalpindi.

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