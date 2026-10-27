W Kapsztadzie reprezentacja RPA w krykiecie pewnie rozpoczęła decydujący trzeci test serii przeciwko Australii. Gospodarze udali się na przerwę obiadową z wynikiem 140/0, a Marques Ackerman i Aiden Markram zanotowali pierwszą dla RPA sturundową partnerską współpracę otwierającą od trzech lat.

Jak informuje TimesLIVE, do przerwy Ackerman zdobył 82 runy i zanotował swoje pierwsze półwiecze w krykiecie testowym. Był to dopiero drugi test w jego karierze. Markram zdobył 56 runów i zaliczył swoje 15. półwiecze w meczach testowych.

Australia wybrała grę w polu

Kapitan Australii Pat Cummins po raz trzeci w serii wygrał losowanie i zdecydował się najpierw grać w polu, powołując się na wilgoć na nawierzchni. W pierwszej sesji boisko niemal nie pomagało bowlerom: Australijczycy mogli liczyć głównie na dobry kozioł piłki. Już w 11. overze zespół wprowadził off-spinera Nathana Lyona.

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Australia nie wykorzystała również okazji do przerwania partnerstwa: Travis Head nie złapał piłki po uderzeniu Markrama, gdy ten miał 39 runów. Pod koniec sesji Markram uniknął wyeliminowania po zewnętrznej krawędzi po podaniu Cumminsa — piłka przeleciała obok Marnusa Labuschagne'a na drugiej pozycji slip.

Steve Smith opuścił mecz z powodu kontuzji

Przed rozpoczęciem gry Australia została bez jednego z czołowych batterów, Steve'a Smitha, który nie znalazł się w wyjściowym składzie z powodu utrzymującego się urazu szyi. Cummins przed losowaniem oświadczył, że Smith próbował rano odbijać, ale odczuwał dyskomfort.

Po porażce w drugim teście w Gqeberha Australia dokonała czterech zmian w składzie. Cameron Green zastąpił Smitha na czwartej pozycji, Josh Inglis i Cooper Connolly weszli do zespołu w miejsce Beau Webstera i Nicka Maddinsona, a Nathan Lyon zastąpił Scotta Bolanda.

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