Reprezentacja RPA oczekuje powrotu szybkiego bowlera Kagiso Rabady na drugi mecz testowy z Australią, który rozpocznie się w niedzielę w Gqeberha w RPA. Ma to być pierwszy mecz Rabady od jego udziału w Indian Premier League w maju. Jak podaje Sky Sports, z powodu jego powrotu zespół prawdopodobnie zrezygnuje z jednego spinnera.

W pierwszym teście serii, który zakończył się we wtorek w Durbanie, RPA przegrała z Australią różnicą 214 runów. Po meczu trener RPA Shukri Conrad przyznał, że zespół w dużej mierze opierał się na wynikach kapitana Temby Bavumy, otwierającego batarza Aidena Markrama oraz zawodników z dolnej części kolejności.

Możliwe zmiany w składzie RPA

Matthew Breetzke ma otrzymać kolejną szansę na otwieranie inningsu razem z Markramem. Ryan Rickelton może zastąpić Kyle’a Verreynne’a na pozycji wicketkeepera i zejść niżej w kolejności batarzy. Tristan Stubbs, który w pierwszym meczu występował z numerem piątym, nie został włączony do składu, dlatego Marques Ackerman może zadebiutować w testowym krykiecie.

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Australia może utrzymać skład

Australia po przekonującym zwycięstwie w Durbanie może nie dokonać zmian, ponieważ powrót Camerona Greena po kontuzji prawdopodobnie się opóźni. Jednocześnie możliwe jest włączenie Scotta Bolanda, aby kontrolować obciążenie Pata Cumminsa, Josha Hazlewooda i Mitchella Starca: każdy z nich wykonał co najmniej 29 overów w pierwszym teście.

Hazlewood, który w decydującym inningsie w Durbanie osiągnął najlepszy wynik w karierze 6–49, uważa, że ważnym czynnikiem serii może być reverse swing. Według niego ścierne nawierzchnie i twarda powierzchnia boisk w RPA szybciej zużywają piłkę. W pierwszych dwóch dniach meczu w Gqeberha prognozowane są deszcze i wilgotna pogoda, co może spowodować opóźnienia lub skrócenie gry.

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