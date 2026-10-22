Reprezentacja RPA w krykiecie pokonała Australię przewagą inningsa i 31 runów w drugim meczu testowym w Gqeberha w RPA, wyrównując stan trzyczęściowej serii na 1:1. Mecz na stadionie St George’s Park zakończył się po zdobyciu przez Australię 295 runów w drugim inningsie.

Jak informuje Sky Sports, pierwszy test w Durbanie zdecydowanie wygrała Australia. Zwycięstwo RPA w Gqeberha sprawiło, że trzeci mecz serii w Kapsztadzie stał się decydujący.

Australia została zmuszona do follow-onu

RPA zakończyła swój pierwszy innings pod koniec trzeciego dnia przerywanego przez deszcz meczu. Kapitan Temba Bavuma zdobył 179 runów, a Marco Jansen — 85. W odpowiedzi Australia uzyskała zaledwie 99 runów w pierwszym inningsie, a Jansen zdobył pięć wicketów za 33 runy.

Australia została następnie zmuszona do follow-onu. Zespół rozpoczął ostatni dzień z wynikiem 156-4 i stratą 170 runów. Poranna sesja została odwołana z powodu deszczu. RPA straciła również jednego z głównych bowlerów, Anricha Nortje: według serwisu prawdopodobnie doznał on urazu pachwiny w swoim czwartym overze i nie bowlował już do końca drugiego inningsa Australii.

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Century Heada nie uratowało Australii

Travis Head, który rozpoczął dzień z dorobkiem 87 runów, zaliczył swoje 13. testowe century. Zdobył 121 runów ze 190 piłek, lecz został wyeliminowany przez Wiaana Muldera. Mulder zdobył również wickety Scotta Bolanda i kapitana Australii Pata Cumminsa, kończąc innings z wynikiem 3-64.

Kagiso Rabada zdobył cztery wickety za 77 runów, w tym wyeliminował Steve’a Smitha i Mitchella Starca. Smith wszedł na siódmej pozycji z powodu problemów z szyją, których nabawił się w pierwszym inningsie, i zdobył trzy runy. Jansen zakończył mecz, gdy Josh Hazlewood posłał piłkę do Aidena Markrama na drugim slipie. Łącznie Jansen zdobył sześć wicketów w meczu.

Decydujący trzeci test między RPA a Australią rozpocznie się w Kapsztadzie 27 października.

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