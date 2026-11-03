Reprezentacje Norwegii, Danii, Szwecji, Łotwy i Czech nie zagrają przeciwko Rosji na mistrzostwach świata mężczyzn w hokeju na lodzie w 2027 roku w Niemczech. Krajowe federacje uzasadniły tę decyzję względami bezpieczeństwa zawodników i trenerów oraz napięciami geopolitycznymi, informuje The Moscow Times.

Stanowisko federacji

Norweska Federacja Hokeja na Lodzie oświadczyła, że jej drużyna, biorąc pod uwagę obecną sytuację i dostępne informacje, nie zagra z Rosją podczas turnieju w maju 2027 roku. Jednocześnie Norwegowie rozegrają pozostałe mecze fazy grupowej zgodnie z harmonogramem. Federacja podkreśliła również, że popiera zawieszenie Rosji w międzynarodowych rozgrywkach, dopóki trwa wojna przeciwko Ukrainie.

Prezes Duńskiego Związku Hokeja na Lodzie Henrik Bach Nielsen oświadczył, że reprezentacja Danii nie widzi możliwości gry przeciwko Rosji w obecnych okolicznościach. Prezes Szwedzkiego Związku Hokeja na Lodzie Anders Larsson poinformował, że Szwecja skoordynowała tę decyzję z kilkoma innymi krajami. Norwegia, Dania i Szwecja potwierdziły udział w pozostałych meczach mistrzostw.

Łotewska Federacja Hokeja na Lodzie oświadczyła, że zdecydowanie sprzeciwia się powrotowi Rosji do rywalizacji. Jej stanowisko zakłada, że łotewskie reprezentacje nie będą grać ani przeciwko Rosji, ani przeciwko Białorusi, dopóki trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Czeski Związek Hokeja na Lodzie również przyłączył się do stanowiska innych europejskich federacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decyzja CAS i reakcja sponsorów

W ubiegłym tygodniu Sportowy Sąd Arbitrażowy zezwolił Rosji na ponowny udział w turniejach Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie, uchylając wcześniejszą decyzję IIHF o zawieszeniu rosyjskich drużyn po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Decyzja CAS wywołała sprzeciw wśród europejskich federacji hokejowych, miast-gospodarzy i partnerów komercyjnych. Fiński Związek Hokeja na Lodzie oświadczył, że wykorzysta wszelkie dostępne środki, aby nie dopuścić Rosji do międzynarodowych zawodów. Firma AJ Products poinformowała o zamiarze zakończenia sponsorowania mistrzostw świata w 2027 roku, a Nokian Tyres oświadczyła, że również zakończy partnerstwo, jeśli Rosja zostanie dopuszczona do turnieju.

90. mistrzostwa świata mężczyzn w hokeju na lodzie zaplanowano na 13–30 maja 2027 roku w Düsseldorfie, Gelsenkirchen i Mannheimie.

Czytaj nas na