Kierowca Red Bulla Max Verstappen ostro skrytykował nierówną nawierzchnię toru Circuit of The Americas przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin. Czterokrotny mistrz świata stwierdził, że wyboje na torze mogą negatywnie wpływać na kręgosłupy kierowców. Poinformował o tym Sky Sports News.

Skargi na stan nawierzchni

Verstappen zaznaczył, że widział stan toru podczas wyścigów mistrzostw świata w wyścigach długodystansowych WEC i uważa go za „niezwykle nierówny”. Według niego zespołowi będzie trudno znaleźć ustawienia bolidu dla odcinków, na których nawierzchnia jest szczególnie nierówna, a reakcja samochodu na te warunki pozostaje na razie nieznana.

Holenderski kierowca nazwał konfigurację Circuit of The Americas jedną z najlepszych i pozytywnie wypowiedział się o Austin jako miejscu organizacji rundy. Jednocześnie podkreślił, że istniejące nierówności są niedopuszczalne. Zdaniem Verstappena miejscowe szlifowanie nawierzchni nie rozwiązuje głównego problemu, który, jak powiedział, znajduje się pod powierzchnią toru.

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Kierowca Red Bulla oświadczył, że aby usunąć problem, należy całkowicie otworzyć nawierzchnię toru i usunąć jego przyczynę, choć wymagałoby to znacznych nakładów czasu i pieniędzy. Poinformował także, że podczas badań medycznych dolna część jego kręgosłupa wyglądała „niezbyt dobrze”, a dalsza jazda po takiej nawierzchni może nasilić negatywny wpływ na sportowców.

Reakcje Norrisa i Russella

Lando Norris również skarżył się na nierówności Circuit of The Americas. Powiedział, że na niektórych torach przed wyjazdem zażywa tabletki na ból głowy, ponieważ wskutek uderzeń bolid gwałtownie podskakuje, a kierowca uderza głową o zagłówki. Jego zdaniem, gdyby ten tor budowano obecnie, nie spełniałby obowiązujących wymagań dla nowych torów.

George Russell nazwał nierówną nawierzchnię częścią wyścigów, jednak wyraził zaniepokojenie ogólnym stanem asfaltu na torach Formuły 1. Uważa, że tory należy modernizować co kilka lat. Russell wyjaśnił, że bolidy Formuły 1 poruszają się bardzo nisko nad ziemią, a 18-calowe opony mają niższy profil, dlatego gorzej łagodzą uderzenia powodowane przez nierówności.

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