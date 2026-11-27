Ingvar Jónsson, który grał w reprezentacji Islandii w piłce nożnej, zmarł w wieku 37 lat. U byłego bramkarza zdiagnozowano nowotwór wiosną 2026 roku.

„Z głębokim żalem i smutkiem informujemy, że nasz drogi przyjaciel i kolega z drużyny Ingvar Jónsson, bramkarz klubu „Vikingur”, zmarł w środę, 25 listopada, w otoczeniu najbliższych. Klub oraz wszyscy piłkarze drużyny „Vikingur” składają kondolencje jego rodzinie i bliskim” – czytamy w oświadczeniu klubu.

Jónsson grał w „Vikingurze” od 2020 roku; wraz z nim drużyna czterokrotnie zdobyła mistrzostwo Islandii oraz po trzy razy – Puchar i Superpuchar Islandii.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w klubie „Njardvik”, a następnie przeniósł się do „Stjarnana”. Potem grał w Norwegii i Danii.

W reprezentacji bramkarz zadebiutował w 2014 roku i rozegrał w jej barwach osiem meczów. Ingvar Jónsson znalazł się w składzie drużyny na Euro 2016, gdzie Islandczycy dotarli do ćwierćfinału.

Przypomnijmy, że Juszczenko, Achmetow, Gordon i Usykowie wsparli Szachtar przed meczem z Fenerbahçe.

Wcześniej Arda Turan nazwał mecz z Fenerbahçe najgorszym dla Szachtara w Lidze Mistrzów.

Turecki „Fenerbahçe” pokonał doniecki „Szachtar” wynikiem 1:0 w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecz odbył się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na stadionie „Stamford Bridge”, a jedyną bramkę w drugiej połowie strzelił Vedat Muriki.

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