Półfinał Pucharu Ligi Szkockiej Rangers — Aberdeen przełożony — Sky Sports News
Półfinałowy mecz Pucharu Ligi Szkockiej między Rangers a Aberdeen został przełożony na późniejszy termin, informuje Sky Sports News.
Status meczu
W komentarzu meczowym zaznaczono, że spotkanie zostało odłożone i odbędzie się później. W komunikacie nie podano przyczyny przełożenia ani nowej daty i godziny rozegrania meczu.
Sky Sports News określa to spotkanie jako Scottish League Cup Semi Final, czyli półfinał Pucharu Ligi Szkockiej. W karcie meczu również wskazano status przełożenia.
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Planowana data i miejsce
W harmonogramie pojedynek był zaplanowany na godzinę 17:30 w sobotę, 31 października 2026 roku. Jako miejsce rozegrania wskazano Hampden Park.
W harmonogramie Sky Sports News mecz nazwano Rangers vs Aberdeen. Na stronie dostępne są także sekcje z komentarzem, składami drużyn, statystykami, tabelą ligową i kursami. Zawiera ona oznaczenia pełnego czasu, dogrywki i przerwy.