Irlandia Północna – Ukraina: gdzie i kiedy obejrzeć kluczowy mecz Ligi Narodów

Reprezentacja Ukrainy w piłce nożnej rozegra w sobotę, 14 listopada, ważny mecz w fazie grupowej Ligi Narodów. Drużyna pod wodzą Andrea Malderego zmierzy się na wyjeździe z liderem grupy – reprezentacją Irlandii Północnej. Obecnie „niebiesko-żółci” tracą do rywala cztery punkty w tabeli.

Mecz odbędzie się na Narodowym Stadionie Piłkarskim w Belfaście.

Kibice będą mogli obejrzeć transmisję na żywo z Wielkiej Brytanii w serwisie wideo MEGOGO. Mecz będzie transmitowany na kanale „Megogo Futbol Pierwszy”, gdzie przewidziano tradycyjne studio analityczne z udziałem dziennikarzy i ekspertów piłkarskich.

Ponadto bezpłatna transmisja będzie dostępna na kanale „Megogo Sport”. Sygnał tego kanału mogą odbierać widzowie korzystający z cyfrowej telewizji naziemnej T2, a także abonenci sieci kablowych.

W pierwszym meczu między tymi drużynami reprezentacja Ukrainy, która formalnie grała na własnym boisku, poniosła druzgocącą porażkę 0:3.

Co więcej, „niebiesko-żółci” nie potrafią strzelić gola przeciwko drużynie z Irlandii Północnej już od pięciu meczów z rzędu.

Ostatni raz Ukraińcom udało się zdobyć bramkę w meczu z tą drużyną jeszcze w kwietniu 1997 roku. Autorem bramki był Andrij Szewczenko. Była to dla niego pierwsza bramka w karierze w barwach reprezentacji Ukrainy.

W ten sposób zbliżające się spotkanie w Belfaście stanie się dla drużyny Andreasa Malderego okazją nie tylko do poprawy sytuacji w tabeli, ale także do przerwania długiej serii bezbramkowych meczów z Irlandią Północną.

Przypomnijmy, że napastnik „Galatasaray” Rafael Leão nie pomoże reprezentacji Portugalii w listopadowych meczach Ligi Narodów przeciwko Danii i Walii.

W Szwecji przed meczem Ligi Narodów na Strawberry Arena planuje się uhonorować pięciu piłkarzy, którzy występowali w reprezentacji narodowej: Viktora Klassona, Emila Forsberga, Emila Krafta, Robina Olsena i Martina Olssona.

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