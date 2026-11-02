Pomocnik Evertonu Jack Grealish nie znalazł się w składzie drużyny na wyjazdowy mecz Premier League przeciwko Newcastle w Newcastle w Anglii. Dla 31-letniego Anglika będzie to trzeci z rzędu opuszczony mecz w barwach klubu.

Grealish pozostał na Merseyside

Jak informuje The Guardian, Everton udał się do północno-wschodniej Anglii bez Grealisha. Piłkarz pozostał na Merseyside, gdzie będzie pracował nad formą fizyczną w klubowym ośrodku treningowym Finch Farm.

Tego lata Grealish po raz drugi dołączył do Evertonu na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City. Główny trener zespołu David Moyes nie sprecyzował jeszcze, kiedy zawodnik ponownie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu.

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Przyczyny wcześniejszej nieobecności

W miniony czwartek Grealish nie zagrał w zwycięskim dla Evertonu meczu Pucharu Ligi Angielskiej z powodów dyscyplinarnych. Według publikacji opuścił trening bez pozwolenia przed spotkaniem czwartej rundy.

Wcześniej pomocnik był również nieobecny w meczu Premier League przeciwko Arsenalowi, który Everton przegrał. Wówczas przyczyną jego absencji była choroba.

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