Pomocniczka Tottenhamu Drew Spence została rekordzistką angielskiej Women’s Super League pod względem liczby występów. W niedzielnym meczu z Birmingham City 34-letnia piłkarka wyszła w podstawowym składzie i rozegrała 217. spotkanie w tych rozgrywkach, przewyższając wynik byłej kapitan Chelsea Millie Bright, informuje BBC Sport.

Rekordowy mecz

Spence powiedziała, że to osiągnięcie jest bardzo ważne dla niej i jej rodziny. Jak zaznaczyła, w młodości bardziej myślała o zdobywaniu trofeów, ale później zrozumiała znaczenie stałej pracy nad formą fizyczną i gotowości do wychodzenia na boisko przez wiele sezonów.

Piłkarka przeszła przez akademie Arsenalu i Fulham, po czym przez 14 lat występowała w Chelsea. Z tym klubem zdobyła pięć tytułów mistrzowskich i cztery Puchary Anglii. Spence przeszła do Tottenhamu w 2022 roku, a latem została mianowana kapitanem drużyny.

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Forma i dalsze plany

W swoim pierwszym sezonie w Tottenhamie Spence rozegrała 22 mecze — więcej niż w którymkolwiek pojedynczym sezonie w Chelsea. W sezonie 2026–27 spędziła na boisku każdą minutę meczów Tottenhamu w Women’s Super League. Pod koniec sezonu Spence może zostać jedyną zawodniczką z pola w klubie, która rozegrała po 90 minut w każdym meczu ligowym.

Spence, która w 2021 roku zmieniła obywatelstwo sportowe z angielskiego na jamajskie, stwierdziła, że obecnie jest w najlepszej formie w karierze. Powiązała to z lepszym rozumieniem własnego organizmu, regeneracją i odżywianiem. Piłkarka zaznaczyła również, że nie planuje w najbliższym czasie kończyć kariery i chce nadal doskonalić swoją grę.

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