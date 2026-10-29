W Astanie w Kazachstanie polska pływaczka Katarzyna Wasick zakończyła Puchar Świata zwycięstwem na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Wygrała wszystkie trzy wyścigi serii na tym dystansie i zdobyła swoją czwartą potrójną koronę Pucharu Świata, informuje Interia Sport.

Wasick zaznaczyła, że przed rozpoczęciem turnieju chciała wygrać wszystkie trzy etapy, jednak nie uważała takiego wyniku za gwarantowany. Jej zdaniem na dystansie 50 metrów decydujące mogą być setne części sekundy, a najmniejszy błąd może kosztować zwycięstwo.

Seria zwycięstw od 2022 roku

Pływaczka oświadczyła, że od 2022 roku wygrała wszystkie 12 finałów Pucharu Świata na 50 metrów stylem dowolnym, w których brała udział. Podkreśliła, że nie traktuje tej statystyki jako dodatkowej presji: przed każdym wyścigiem skupia się na wykonaniu swojej pracy, a nie na wcześniejszych wynikach.

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Na finałowym etapie w Astanie Wasick pokonała dystans w 23,30 sekundy. Nazwała ten wynik pozytywnym sygnałem, biorąc pod uwagę zmęczenie po trzech tygodniach podróży i zawodów. Sportsmenka dodała, że nie uważa obecnych wyników za granicę swoich możliwości i zamierza pracować nad detalami w sprincie.

Debiut na 1500 metrów i przygotowania do Pekinu

W tym roku Wasick po raz pierwszy w karierze wystartowała na 1500 metrów. Wyjaśniła, że zdecydowała się spróbować nietypowego dla siebie dystansu, aby wyjść poza swoją zwykłą rutynę, i nie łączy tego występu z przejściem do nowej specjalizacji. W przyszłości planuje skupiać się na konkurencjach sprinterskich, przede wszystkim na 50 metrach.

Po Pucharze Świata pływaczka na krótko przyjechała do Warszawy, a następnego dnia wyruszyła do USA, aby kontynuować przygotowania. Jej kolejnym dużym startem mają być grudniowe mistrzostwa świata na krótkim basenie w Pekinie. Wasick nie prognozowała wyników medalowych ani nie potwierdziła ostatecznie udziału w wyścigu na 100 metrów, zaznaczając, że decyzję podejmie wspólnie ze sztabem szkoleniowym.

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