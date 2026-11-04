Estońska pływaczka Keira Rattur zdobyła złoty medal na dystansie 50 metrów stylem klasycznym podczas mistrzostw świata w pływaniu dla sportowców z zespołem Downa, odbywających się w Albufeirze w Portugalii. Pokonała dystans w 46,33 sekundy i obroniła tytuł mistrzyni świata, informuje ERR News.

Trzy medale w trzy dni

To drugi złoty medal Rattur na turnieju i trzeci medal w ciągu trzech dni rywalizacji. W poniedziałek zwyciężyła na dystansie 100 metrów stylem klasycznym, a w niedzielę zdobyła brąz na dystansie 200 metrów.

Srebrny medal w wyścigu na 50 metrów stylem klasycznym zdobyła Maria Agiejewa, startująca pod neutralną flagą, z wynikiem 50,52 sekundy. Trzecia finiszowała reprezentantka Portugalii Matilde Lúcia Gaspar — 51,06 sekundy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki innych estońskich sportowców

Trenerka Eili Paap oświadczyła, że taktyka obrony tytułu zadziałała, a pod względem technicznym wszystko przebiegło dobrze. Jak powiedziała, Rattur po raz kolejny pokazała, że należy do najsilniejszych pływaczek na świecie z zespołem Downa.

W zawodach wystąpili także inni estońscy sportowcy. Erik Tett zajął szóste miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym z czasem 1 minuty 30,42 sekundy. Kaspar Paul Loik uplasował się na 12. miejscu na 200 metrów stylem zmiennym z wynikiem 3 minut 28,13 sekundy oraz na 14. miejscu na 100 metrów stylem grzbietowym z czasem 1 minuty 35,39 sekundy. Hardi Pais finiszował na 12. miejscu na dystansie 50 metrów stylem klasycznym z czasem 46,37 sekundy.

W mistrzostwach uczestniczy 172 pływaków z 24 krajów. To 12. mistrzostwa świata w pływaniu dla sportowców z zespołem Downa, które rozpoczęły się 30 października i potrwają do piątku.

Czytaj nas na