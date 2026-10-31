Policja Hobart/Lawrence opublikowała materiały sprawy dotyczącej biegacza Green Bay Packers Josha Jacobsa, zawierające zeznania trzech kobiet o domniemanej przemocy z jego strony. Kobiety zgłosiły się do organów ścigania podczas dochodzenia związanego z majowym aresztowaniem zawodnika, informuje The Guardian.

Zeznania trzech kobiet

Jedna z kobiet oświadczyła, że do incydentu doszło 5 stycznia 2022 roku w domu Jacobsa. Według niej po odmowie seksu sportowiec wpadł w złość, uderzył ją w twarz, zabrał telefon i wrzucił go do basenu. Twierdzi również, że Jacobs ciągnął ją za włosy, rzucał na łóżko i podłogę, opluł ją oraz groził, że ją zabije.

Zgłaszająca wyjaśniła, że wcześniej nie zawiadomiła organów ścigania o incydencie, ponieważ po nim pozostawali przyjaciółmi i obawiała się, że nikt jej nie uwierzy. Według niej zgłosiła się na policję, ponieważ uznała tę sprawę za podobną do twierdzeń w majowej sprawie.

Inna kobieta opowiedziała policji o konflikcie po spotkaniu w kwietniu 2021 roku. Według jej wersji Jacobs chwycił ją za ręce, przycisnął do ściany i wyrzucił jej rzeczy. Zgłosiła siniaki na rękach i opuchliznę w okolicy żeber. Jednocześnie policja podała, że w dokumentacji tego incydentu funkcjonariusze nie odnotowali widocznych obrażeń, siniaków ani uszkodzeń, które odpowiadałyby fizycznej szarpaninie.

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Trzecia kobieta twierdzi, że w maju 2022 roku Jacobs ciągnął ją za włosy, chwytał za głowę i szyję, drapał po klatce piersiowej oraz zabrał jej telefon. Według niej nie zgłosiła się na policję z obawy przed deportacją, ponieważ w tamtym czasie nie była obywatelką USA.

Sprawa i stanowisko obrony

Jacobsa aresztowano 26 maja po incydencie z jego ówczesną dziewczyną, która oświadczyła, że rzucił ją na ziemię. 10 września zawodnik złożył oświadczenie no contest w sprawie dwóch zarzutów wykroczeniowych — pobicia i uszkodzenia mienia.

W sierpniu NFL umieściła zawodnika na Commissioner Exempt List, przez co opuścił pierwszych sześć meczów sezonu. Liga kontynuuje własne dochodzenie w sprawie okoliczności majowego incydentu i może zastosować dodatkowe środki dyscyplinarne.

Prawnicy Jacobsa nazwali nowe zeznania niepotwierdzonymi, dawnymi i wcześniej niezgłaszanymi. Zaznaczyli, że prokuratura hrabstwa Brown i policja badały te twierdzenia, a ostatecznie postawiono dwa zarzuty wykroczeniowe i zawarto ugodę. Green Bay Packers nie skomentowali od razu opublikowanych materiałów.

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