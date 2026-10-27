Polska rolkarka Justyna Tenczar zdobyła dwa złote medale na mistrzostwach świata we freestyle slalomie, które odbyły się w Paragwaju. Zwyciężyła w konkurencjach Classic i Battle, a przed wyjazdem uruchomiła internetową zbiórkę, aby sfinansować podróż na zawody. Sportsmenka opowiedziała o tym w wywiadzie dla Interia Sport.

Zbiórka na wyjazd

Tenczar zaznaczyła, że decyzja o zbieraniu pieniędzy nie była dla niej łatwa. Jak powiedziała, matka przekonała ją do uruchomienia zbiórki, ponieważ wyjazd do Paragwaju był trudny pod względem finansowym. Sportsmenka bierze udział w wielu międzynarodowych turniejach w ciągu roku, dlatego koszty lotów i udziału w zawodach są znaczne.

Zbiórka ostatecznie pozwoliła zgromadzić całą potrzebną kwotę. Rolkarka powiedziała, że nie otrzymała negatywnych komentarzy i odczuła duże wsparcie. Podkreśliła również, że prowadzenie zbiórki wymaga jej zaplanowania i samodzielnego zajmowania się promocją.

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Zwycięstwa w Classic i Battle

W Classic uczestnicy wykonują program przy muzyce w specjalnych kostiumach. Sędziowie oceniają elementy techniczne, trudność trików i ich kombinacji, a także komponent artystyczny — rytm, szybkość ruchów i synchronizację z muzyką.

Tenczar powiedziała, że nie spodziewała się zdobyć medali, chociaż przygotowywała się do startów. Zajmuje również pierwsze miejsce w światowym rankingu wśród dorosłych zawodniczek. Rolkarka trenuje samodzielnie, bez trenera: w ciepłym sezonie ćwiczy pięć–sześć dni w tygodniu, po dwie–cztery godziny. Równocześnie studiuje na kierunku Aviation Management i szuka sponsorów, którzy sfinansują zagraniczne starty.

Światowe zawody World Skate Games odbywają się co dwa lata i skupiają przedstawicieli różnych dyscyplin rolkarskich, a także skateboardingu, kolarstwa i zawodów na hulajnogach. Według Tenczar na turniej do Paragwaju przyjechali uczestnicy z około 90 krajów.

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