Jak podaje Interia Sport, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza oświadczył, że reprezentacja Polski U-15 nie wyjdzie na boisko, jeśli w play-offach turnieju FIFA U-15 World Cup & Festival 2026 w Azerbejdżanie zagra przeciwko Rosji lub Białorusi.

Stanowisko przekazano FIFA

Kulesza powiedział WP Sportowe Fakty, że Polski Związek Piłki Nożnej już przekazał FIFA swoje jednoznaczne stanowisko. Według niego polska drużyna weźmie udział w turnieju, jednak zbojkotuje ewentualne mecze przeciwko reprezentacjom Rosji i Białorusi, które zdaniem federacji nie powinny występować w tych rozgrywkach.

Prezes PZPN wyjaśnił tę decyzję niechęcią do pozbawiania 15-letnich piłkarzy możliwości gry w międzynarodowym turnieju. Nazwał udział w rozgrywkach cennym doświadczeniem dla młodych zawodników.

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Format rozgrywek

Zaproszenia na turniej otrzymało 211 federacji, a udział potwierdziło 189. W fazie grupowej reprezentacja Polski zagra przeciwko Gruzji, Wyspom Świętego Tomasza i Książęcej, Namibii, Brytyjskim Wyspom Dziewiczym i Bermudom.

Drużyny zgłosiły po 14 piłkarzy. Mecze będą rozgrywane na boiskach o zmniejszonych wymiarach w formule ośmiu na ośmiu, a turniej potrwa od 24 do 30 października 2026 roku. Jak zaznacza publikacja, stanowisko PZPN jest związane z trwającą wojną Rosji przeciwko Ukrainie. W marcu 2022 roku Polska odmówiła gry z Rosją w półfinale play-offów eliminacji do mistrzostw świata w Katarze, po czym FIFA i UEFA zawiesiły reprezentację Rosji.

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