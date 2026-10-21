Polska Straż Graniczna zatrzymała 15 obywateli Rosji i Białorusi, którzy prawdopodobnie próbowali dostać się na mistrzostwa świata w karate wśród kadetów, juniorów i sportowców w wieku do 21 lat. Zawody odbywały się w polskim mieście Bielsko-Biała w dniach 14–18 października.

Wśród zatrzymanych znalazło się 11 obywateli Białorusi i czterech Rosjan.

Wszyscy wjechali do Polski na podstawie wiz turystycznych, co nie odpowiadało deklarowanemu celowi ich pobytu w kraju.

Przedstawiciel polskiej straży granicznej Szymon Mościcki poinformował, że zatrzymanym wydano nakaz opuszczenia terytorium Polski w ciągu ośmiu dni.

Strona polska z wyprzedzeniem oświadczyła, że nie dopuści rosyjskich sportowców do udziału w zawodach na swoim terytorium.

8 października Polski Związek Karate poinformował, że przedstawiciele Rosji nie przyjadą na mistrzostwa. Wiceminister sportu i turystyki Polski Piotr Borys również podkreślił, że kraj z zasady nie zezwala rosyjskim sportowcom na udział w zawodach na swoim terytorium.

Organizatorzy wyjaśnili, że w momencie zakończenia rejestracji rosyjscy sportowcy nie zostali zgłoszeni do udziału w turnieju. Jednocześnie strona polska spodziewała się, że niektórzy przedstawiciele Rosji mimo wszystko spróbują przyjechać.

Prezes Polskiego Związku Karate Paweł Poltożecki oświadczył, że organizatorzy z wyprzedzeniem poinformowali stronę rosyjską o zakazie udziału.

„Dlatego też za pośrednictwem kanałów sportowych z wyprzedzeniem ostrzegaliśmy ich, aby nie przyjeżdżali” – powiedział Poltożecki.

W Rosyjskiej Federacji Karate potwierdzono, że wiedziano o decyzji strony polskiej dotyczącej niedopuszczenia rosyjskich sportowców do zawodów. Stwierdzono tam również, że przedstawiciele federacji nie wyruszyli na turniej.

„Wiedzieliśmy, że tak będzie. Dlatego nikt z federacji tam nie pojechał” – poinformowano w federacji.

Wyjaśniono tam, że zatrzymanych Rosjan postanowiono wydalić z powodu korzystania z wiz, które nie odpowiadały celowi ich podróży.

Według przedstawicieli federacji „wjechali oni na podstawie wiz niezgodnych z celem podróży”.

Nazwiska obywateli Rosji, którym nakazano opuszczenie Polski, nie zostały oficjalnie podane do wiadomości publicznej.

Wśród osób, które chciały dostać się na zawody, mogli znajdować się uczniowie rosyjskiej szkoły karate „Orel-Karat”.

Z informacji dziennikarzy wynika, że kierownictwo tej szkoły organizuje pomoc dla rosyjskich żołnierzy, a także spotkania uczestników wojny przeciwko Ukrainie z dziećmi.

Wcześniej rosyjski okupant i mistrz świata w karate Maksym Bahariew, który stracił wszystkie kończyny podczas wojny z Ukrainą, wyraził swoje niezadowolenie z braku wsparcia ze strony rosyjskiego społeczeństwa dla żołnierzy.

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