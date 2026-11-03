Reprezentacja Polski kobiet w piłce nożnej zagra z Finlandią, Irlandią Północną i Białorusią w grupie B3 Ligi Narodów 2027. Polska drużyna trafiła do pierwszego koszyka Ligi B, informuje Interia Sport.

Skład grupy B3

Finlandia trafiła do grupy Polski z drugiego koszyka, Irlandia Północna — z trzeciego, a Białoruś — z czwartego. Dzięki rozstawieniu w pierwszym koszyku reprezentacja Polski nie mogła na tym etapie spotkać się ze Słowenią, Serbią ani Ukrainą.

W 2025 roku Polki grały już z Irlandią Północną w Lidze Narodów i odniosły dwa zwycięstwa — 2:0 oraz 4:0. Jak zauważa publikacja, mecz polskiej drużyny z Białorusią może odbyć się na neutralnym terenie.

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Play-off o mistrzostwa świata

Przed rozpoczęciem nowej edycji Ligi Narodów polska drużyna kontynuuje walkę o awans na mistrzostwa świata. W pierwszej rundzie play-off Polki odrobiły porażkę 0:1 z Belgią w pierwszym spotkaniu, a w rewanżu doprowadziły rywalizację do serii rzutów karnych i wygrały.

Na początku grudnia reprezentacja Polski rozegra dwumecz z Irlandią. Według publikacji, aby uzyskać bezpośredni awans na mundial, Polki muszą pokonać rywalki, a także liczyć na zwycięstwo jednej z niżej notowanych drużyn: Ukrainy, Walii, Szkocji, Finlandii, Portugalii lub Szwajcarii.

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