Polska będzie mogła zgłosić sześciu zawodników do pięciu pierwszych konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2026/27, który rozpocznie się w drugiej połowie listopada w Lillehammer w Norwegii. Dodatkowe miejsce reprezentacja Polski otrzymała dzięki srebrnemu medalowi Kacpra Tomasiaka na mistrzostwach świata juniorów, według Interia Sport, która powołuje się na Skijumping.pl.

Limity na początek sezonu

Międzynarodowa Federacja Narciarska i Snowboardowa zaktualizowała limity startowe po zakończeniu sezonu letniego. Będą one obowiązywać podczas zawodów w Lillehammer, Ruce, Wiśle, Titisee-Neustadt i Engelbergu — aż do przedświątecznego konkursu w Szwajcarii.

Największy limit na te turnieje ma Austria — siedmiu zawodników. Drużyna zdobyła dwa dodatkowe miejsca: jedno dzięki wynikom Clemensa Aignera w drugim periodzie Letniego Pucharu Kontynentalnego, a drugie dzięki złotemu medalowi Stefana Embachera na mistrzostwach świata juniorów.

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Polska i Niemcy mogą zgłosić po sześciu skoczków. Niemiecki limit zwiększył się dzięki sukcesom Bena Bayera w Letnim Pucharze Kontynentalnym.

Podział miejsc między reprezentacje

Japonia, Norwegia, Szwajcaria i USA będą miały po pięć miejsc. Szwajcarzy otrzymali dodatkowy limit dzięki występom Gregora Deschwandena w Letnim Pucharze Kontynentalnym, a Amerykanie — dzięki brązowemu medalowi Jasona Colby'ego na mistrzostwach świata juniorów.

Estonia, Finlandia, Kazachstan i Słowenia będą mogły zgłosić po czterech zawodników. Bułgaria, Czechy i Francja będą miały po trzy miejsca w konkursach w Lillehammer i Ruce, a po dwa w zawodach w Wiśle, Titisee-Neustadt i Engelbergu. Dla pozostałych krajów limit wyniesie dwóch skoczków w pierwsze dwa weekendy i jednego w kolejnych trzech.

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