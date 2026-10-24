Reprezentacja Polski nie wystąpi w niedzielnym drużynowym konkursie mieszanym Letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Klingenthal w Niemczech. Powodem było osłabienie Natalii Słowik po problemach żołądkowych, które zawodniczka miała w piątek, informuje Interia Sport.

Brak zastępstwa w składzie

Według Skijumping.pl, na które powołuje się Interia Sport, sztab kobiecej reprezentacji Polski poinformował o znacznym osłabieniu 21-letniej Słowik. Trenerzy postanowili nie ryzykować jej zdrowiem. W Klingenthal nie ma innej polskiej skoczkini, która mogłaby zastąpić Słowik i uzupełnić czteroosobowy skład na konkurs mieszany.

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Wyniki konkursu indywidualnego

W sobotę, 24 października, na Sparkasse Vogtland Arena odbył się indywidualny konkurs Letniego Grand Prix. Klemens Joniak zakończył zawody na podium. Kacper Tomasiak, który w polskiej drużynie był uważany za jednego z głównych kandydatów do wysokiego wyniku, zajął siódme miejsce.

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