Były główny trener reprezentacji Ukrainy w hokeju Aleksander Seukand zmarł w wieku 75 lat.

Przyczyna śmierci trenera nie została na razie ujawniona. Jednocześnie na profilu Ukrainy Hockey Community na Facebooku podano, że Seukand zmarł już 21 października, jednak informacja ta stała się szeroko znana dopiero teraz.

Seukand pracował z reprezentacją Ukrainy w latach 1999–2009, z przerwą w 2007 roku. Początkowo pełnił funkcję starszego trenera, a następnie został głównym trenerem reprezentacji.

To właśnie pod jego kierownictwem ukraińska drużyna po raz pierwszy i jak dotąd ostatni wystąpiła na zimowych igrzyskach olimpijskich. Na turnieju w 2002 roku w amerykańskim Salt Lake City reprezentacja Ukrainy zajęła dziesiąte miejsce.

Ponadto w latach 1999–2007 ukraińscy hokeiści występowali w elitarnej dywizji mistrzostw świata.

Większą część swojej kariery trenerskiej Oleksandr Seukand poświęcił kijowskiemu klubowi „Sokół”, którym kierował w latach 1994–2011. Wraz z drużyną tenkrotnie zdobywał tytuł mistrza Ukrainy.

Po zakończeniu pracy w „Sokole” specjalista trenował „Kompanion-Naftogaz”, z którym zdobył mistrzostwo w 2014 roku, doniecki „Generals” oraz charkowski „Dynamo”.

Ostatnim miejscem pracy Seukanda był właśnie klub z Charkowa, który opuścił w 2019 roku.

Wcześniej poinformowano o śmierci byłego napastnika klubu NHL „Washington Capitals” Bobby’ego Goulda. Zmarł w wieku 69 lat.

O śmierci znanego eksperta poinformował kijowski klub hokejowy „Sokół”.

W wieku 75 lat zmarł były linebacker drużyny Denver Broncos i wieloletni analityk ESPN, Tom Jackson. Jego rodzina potwierdziła śmierć stacji ESPN.

W wieku 89 lat zmarł włoski jubiler Paolo Bulgari, który pomógł przekształcić rodzinną markę w międzynarodową grupę luksusową.

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