Ponad 150 deblistów ATP podpisało otwarty list do rady i kierownictwa Stowarzyszenia Tenisistów Zawodowych, wzywając do ponownego rozważenia możliwych reform i zachowania formatu rozgrywek deblowych. Informuje o tym The Guardian.

Możliwe zmniejszenie drabinek

Według gazety ATP prowadzi przegląd zasad gry podwójnej, o którym tenisiści zostali poinformowani podczas spotkania na Wimbledonie. Jeden z możliwych wariantów reformy zakłada, że od 2028 roku drabinki turniejów deblowych w zawodach ATP mogą zostać zmniejszone o połowę.

W szczególności w turniejach serii ATP Masters 1000 w deblu może pozostać 16 par. Drabinki główne zawodów kategorii ATP 500 i ATP 250 mogą zostać ograniczone do ośmiu par.

Kwestia nagród pieniężnych

Propozycje mogą również przewidywać zmniejszenie łącznego udziału nagród pieniężnych dla uczestników debla z 20% do 10%. Zgodnie z tymi propozycjami pozostałe środki byłyby przeznaczane na wypłaty dla tenisistów grających w singlu. List, oprócz obecnych zawodników, podpisało ponad 20 federacji narodowych oraz byłe gwiazdy tenisa.

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Autorzy apelu oświadczyli, że zgodnie z obecnymi planami około 20 mln dolarów nagród pieniężnych może zostać przeniesionych z debla do singla. Ich zdaniem zmniejszy to liczbę możliwości zawodowych dla specjalistów od gry podwójnej i utrudni utalentowanym sportowcom budowanie stabilnej kariery.

Mistrz Wimbledonu 2025 w mikście Sem Verbeek, który jest jednym z inicjatorów kampanii, oświadczył, że zawodnicy uważają potencjalne zmiany za zagrożenie dla przyszłości tej dyscypliny. Jak powiedział, tenisiści chcą merytorycznego dialogu z ATP na temat rozwoju debla bez szkody dla karier jego uczestników.

Dyrektor generalny ATP Andrea Gaudenzi wcześniej oświadczył, że debel pozostanie kluczową częścią ATP Tour. Jak powiedział, przegląd ma znaleźć model, który zapewni tej dyscyplinie długoterminową stabilność, będzie skuteczny dla turniejów i kibiców oraz wesprze ścieżkę rozwoju zawodników.

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