London Lions zostali pierwszym brytyjskim klubem, który zagrał przeciwko drużynie NBA, jednak przegrali z Portland Trail Blazers 66:119 w meczu pokazowym w Portland w stanie Oregon w USA. Jak podaje Sky Sports News, gospodarze prowadzili przez 99% czasu gry, a ich największa przewaga wyniosła 57 punktów.

Portland prowadziło 34:21 po pierwszej kwarcie, 72:33 po drugiej i 100:49 po trzeciej. Drużyna trafiła 56% rzutów z gry oraz 16 z 34 rzutów za trzy punkty, podczas gdy londyński zespół uzyskał 30% skuteczności z gry i trafił 7 z 33 prób zza łuku. Trail Blazers mieli przewagę w punktach spod kosza, 54:24, oraz w zbiórkach, 51:32.

Druga kwarta

Pod koniec pierwszej kwarty Lions zmniejszyli stratę do czterech punktów, 19:23. Ethan Price trafił dwa rzuty za trzy punkty w 40 sekund, lecz Portland wygrało drugą kwartę 38:12. Gospodarze zaliczyli także serię 15:0 pod koniec pierwszej połowy.

Portland zanotowało 32 asysty przy 45 celnych rzutach z gry. Londyński zespół popełnił 24 straty, po których rywale zdobyli 39 punktów, podczas gdy Lions uzyskali 14 punktów po błędach przeciwników.

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Najskuteczniejszym zawodnikiem brytyjskiego klubu był Maxwell Lewis, który zdobył 13 punktów, miał pięć zbiórek i cztery przechwyty. Devante Adams dodał 12 punktów, a Price i Joel Scott zdobyli po osiem. Dla Portland po 14 punktów zdobyli Toumani Camara i Scoot Henderson, a Yang Hansen i Sidy Cissoko zapisali po 13 punktów. Jeremy Sochan zakończył spotkanie z ośmioma punktami i ośmioma zbiórkami.

Mecz według zasad NBA

Spotkanie rozegrano według zasad NBA: kwarty trwały po 12 minut zamiast 10, boisko było większe, a linia rzutów za trzy punkty znajdowała się dalej od kosza niż w europejskiej koszykówce. Dla Portland było to drugie zwycięstwo w przygotowaniach przedsezonowych. Pięciu podstawowych zawodników Trail Blazers nie pojawiło się na parkiecie po przerwie.

London Lions prowadzi Tautvydas Sabonis, którego ojciec Arvydas Sabonis spędził w Portland siedem sezonów w latach 90. i na początku lat 2000. Trener zaznaczył, że wyjazd w środku sezonu krajowego i europejskiego był źle zaplanowany czasowo. Zespół pokonał niemal 10 tys. mil, przybył do Portland w sobotę i wyruszył w drogę powrotną zaraz po meczu.

W ubiegłym sezonie London Lions wygrali wszystkie cztery krajowe rozgrywki, a w 2024 roku zostali pierwszym brytyjskim klubem męskim, który dotarł do półfinału EuroCupu. Klub złożył wniosek o udział w Eurolidze, która planuje zwiększyć liczbę uczestników z 20 do 24 w sezonie 2027/28. Mecz pokazowy w Portland nie był związany z projektem NBA Europe.

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