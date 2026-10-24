Piłkarz FC Porto Oskar Pietuszewski został w ostatniej chwili wykluczony ze składu na mecz. W nagłówku materiału Interia Sport wskazano, że stało się to podczas rozgrzewki. Portugalskie media, na które powołuje się portal, poinformowały o urazie mięśniowym zawodnika.

Drugi start z rzędu

Pietuszewski miał po raz drugi z rzędu rozpocząć mecz w podstawowym składzie FC Porto, ale nie wyszedł na boisko. Po powrocie do klubu szybko wywalczył miejsce w składzie drużyny.

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Wcześniejsze problemy mięśniowe

Przed rozpoczęciem sezonu 2026/2027 Pietuszewski miał już uraz mięśniowy, przez który opuścił początek rozgrywek. Pod koniec września wrócił do gry, a następnie otrzymał pilne powołanie do reprezentacji Polski.

W reprezentacji piłkarz zagrał niewiele. Według Interia Sport trener Jan Urban ostrożnie podchodził do zdrowia młodego zawodnika. Portal pisze również, że takie podejście było korzystne dla trenera FC Porto po wcześniejszych problemach piłkarza.

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