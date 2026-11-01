Premier Liga przełożyła mecz pomiędzy „Lewym Brzegiem” a „Bukowiną” z powodu alarmu lotniczego

Kierownictwo ukraińskiej Premier Ligi podjęło decyzję o przełożeniu na czas nieokreślony meczu 11. kolejki mistrzostw Ukrainy pomiędzy kijowskim „Lewym Beregiem” a czerniowiecką „Bukowiną”. Drużyny zdążyły rozegrać jedynie pierwszą połowę w sobotę, po czym mecz został przerwany z powodu długotrwałego alarmu powietrznego, a rozegranie drugiej połowy w niedzielę okazało się niemożliwe ze względów bezpieczeństwa.

Z powodu utrzymującego się żółtego poziomu zagrożenia w rejonie Boryspola, gdzie znajduje się stadion, władze odwołały dokończenie meczu. Nową datę rozegrania drugiej połowy wyznaczy kierownictwo UPL w późniejszym terminie, a w momencie przerwania meczu wynik wynosi 1:0 na korzyść „Bukowiny” dzięki bramce strzelonej przez pomocnika Witalija Hruś.

Źródło: Biuro prasowe UPL.

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„Szachtar” z Doniecka pokonał kijowską „Obolon” wynikiem 2:0 w meczu 11. kolejki Ukraińskiej Premier Ligi. Mecz odbył się na stadionie „Arena Lwów”.

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