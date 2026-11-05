W Porto w Portugalii prezes FC Porto André Villas-Boas oświadczył, że klub jest zadowolony z wkładu polskich piłkarzy Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego po domowym zwycięstwie 4:1 nad włoskim Napoli w czwartej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Bramki w tym meczu zdobyli Bednarek i Kiwior.

Pierwsze punkty w Lidze Mistrzów

Jak podaje Interia Sport, przed meczem z Napoli zespół Francesco Fariolego przegrał trzy pierwsze spotkania turnieju: z Manchesterem City 0:2, z Realem Betis 2:3 oraz z PSV 0:1. Zwycięstwo nad włoskim klubem dało Porto pierwsze punkty w obecnej kampanii Ligi Mistrzów.

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Po meczu Villas-Boas zaznaczył, że dwa gole Polaków znacząco pomogły drużynie. Według niego Bednarek i Kiwior są silni w grze w powietrzu, a klub jest zadowolony zarówno z wyniku spotkania, jak i z występu polskich zawodników.

Wzmianka o Pietuszewskim

Prezes Porto wspomniał również o Oskarze Pietuszewskim, na którego powrót czeka zespół. Oświadczył, że piłkarz już wielokrotnie pomagał klubowi, i podkreślił, że Porto jest zadowolone ze wszystkich trzech polskich zawodników. W lidze portugalskiej po 10 kolejkach zespół ma 30 punktów, zajmuje pierwsze miejsce i wyprzedza Benfikę o pięć punktów.

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