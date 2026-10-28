Hollywoodzka producentka i była prezeska Lucasfilm Kathleen Kennedy pokieruje produkcją ceremonii otwarcia i zamknięcia Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2028 w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. O jej powołaniu poinformowali organizatorzy Igrzysk, podaje Channel NewsAsia.

Szefowa ceremonii i treści

Kennedy została powołana na stanowisko szefowej pionu ceremonii i treści Igrzysk. Na tym stanowisku zastąpi Petera Rice’a, który niedawno przeszedł do Netflixa.

W styczniu Kennedy odeszła ze stanowiska prezeski Lucasfilm. Założyciel studia George Lucas wybrał ją do kierowania firmą, gdy sprzedał Lucasfilm korporacji Disney w 2012 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Doświadczenie filmowe i związek z olimpiadą

Kennedy wraz ze Stevenem Spielbergiem i Frankiem Marshallem, za którego później wyszła za mąż, założyła Amblin Entertainment. Brała również udział w produkcji filmów „E.T.”, „Park Jurajski” i „Lista Schindlera”.

Producentka oświadczyła, że ona i Marshall uczestniczyli w niemal wszystkich igrzyskach olimpijskich od Olimpiady w Los Angeles w 1984 roku. Jak powiedziała, sport pozostaje jednym z doświadczeń, które łączą ludzi.

Czytaj nas na