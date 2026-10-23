Prorosyjscy Mamiashvili i Ruziev utracili członkostwo w Biurze Zjednoczonego Świata Zapaśnictwa

Prezes Rosyjskiej Federacji Zapaśniczej Michaił Mamiaszwili oraz prorosyjski działacz Achroldzhan Ruziew zostali pozbawieni członkostwa w Biurze Zjednoczonego Świata Zapaśniczego (UWW). Poinformował o tym minister ds. młodzieży i sportu Ukrainy Matwij Bidnyj.

„Dwóch prorosyjskich działaczy utraciło członkostwo w Biurze Zjednoczonego Świata Zapaśniczego – UWW. Są to prezes Rosyjskiej Federacji Zapaśniczej Michaił Mamiaszwili oraz prorosyjski działacz Achroldzhan Ruziew. Dla Mamiaszwilego jest to kolejna znacząca utrata pozycji. Już w lipcu, z inicjatywy Ukrainy, UE nałożyła na niego sankcje osobiste wraz z Degciarowem i Dworkowiczem. Już w sierpniu zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa UWW na prośbę większości członków Prezydium. Federacja oficjalnie powiązała tę decyzję z konsekwencjami sankcji UE. Teraz Mamiashvili nie został ponownie wybrany do składu Biura” – napisał Bidny na Facebooku.

Zdaniem ukraińskiego ministra jest to przykład tego, jak działa nieustanna współpraca Ministerstwa Sportu z dyplomatami oraz działania na rzecz sankcji wobec Rosji.

„Międzynarodowe sankcje już teraz mają konkretne konsekwencje dla rosyjskich urzędników w światowym sporcie. Rosja przez lata umieszczała swoich ludzi na stanowiskach w międzynarodowych federacjach. A teraz te pozycje słabną. Będziemy nadal gromadzić dowody i współpracować z partnerami, aby zaostrzać sankcje i sprawić, by agresor nie miał miejsca w światowym sporcie” – dodał.

Wcześniej dziewięć krajów UE poparło sankcje wobec federacji sportowych posługujących się symboliką Federacji Rosyjskiej.

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