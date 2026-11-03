PSG ustanowiło rekord Ligi Mistrzów pod względem najszybszego zdobycia czterech goli w meczu. W wyjazdowym spotkaniu z hiszpańskim Villarrealem paryżanie prowadzili 4:0 po 16 minutach i dwóch sekundach od pierwszego gwizdka.

Rekord w meczu z Villarrealem

Rekord ustanowiono 3 listopada w meczu w Hiszpanii. Czwartą bramkę zdobył Fabian Ruiz. To właśnie ten gol ustanowił rekord turnieju, według Channel NewsAsia, powołującego się na Optę.

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Wynik w dziewiątej minucie otworzył Joao Neves. Następnie gole zdobyli Desire Doue i Senny Mayulu, a Ruiz strzelił czwartą bramkę dla PSG.

Nieobecności wśród zawodników ofensywnych

Zespół Luisa Enrique zagrał bez Chwiczy Kwaracchelii i zdobywcy Złotej Piłki za 2025 rok Ousmane’a Dembele, którzy opuścili spotkanie z powodu kontuzji. Przed meczem PSG było najskuteczniejszą drużyną obecnego sezonu Ligi Mistrzów z 14 golami. Obrońcy tytułu mistrzów Europy odnieśli również trzy zwycięstwa w trzech pierwszych meczach turnieju.

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