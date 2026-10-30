W Manchesterze kobiece drużyny Manchesteru City i Paris Saint-Germain zremisowały 1:1 w Lidze Mistrzyń. Gospodynie objęły prowadzenie w 85. minucie po wykorzystanym rzucie karnym Khadidji Shaw, jednak już w 88. minucie Tara Elimbi Gilbert wyrównała strzałem z bliskiej odległości.

Jak podaje The Guardian, był to trzeci remis Manchesteru City z rzędu w turnieju, a zespół wciąż nie odniósł pierwszego zwycięstwa w europejskich rozgrywkach w tym sezonie. Przed meczem z PSG angielskie mistrzynie podzieliły się punktami z Bayernem na wyjeździe oraz z Realem Madryt u siebie.

Przewaga gospodyń

Manchester City kontrolował piłkę przez 67% czasu gry. Zespół oddał cztery celne strzały i wykonał siedem rzutów rożnych, podczas gdy PSG miało dwa celne strzały i jeden rzut rożny.

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W pierwszej połowie Shaw po dośrodkowaniu Aoby Fujino uderzyła głową obok dalszego słupka, a później jej niski strzał minął bramkę. Po przerwie Fujino strzeliła ponad bramką z ostrego kąta, a jej kolejną próbę zablokowała Thiniba Samoura.

Gol wyrównujący

Po serii zmian City zwiększyło presję. Shaw początkowo nie wykorzystała kilku okazji, ale później wywalczyła rzut karny po faulu Griedge Mbock Bathy i uderzyła nisko w róg po prawej stronie bramkarki. Stracony gol pobudził paryżanki: szybko odpowiedziały trafieniem Elimbi Gilbert i zdobyły jeden punkt.

Przed meczem Manchester City zajmował 11. miejsce w tabeli, zaledwie o jedną pozycję wyżej od ostatniego miejsca dającego awans. Aby bezpośrednio awansować do ćwierćfinału, zespół musi zakończyć rozgrywki w pierwszej czwórce.

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