Rosyjski dyktator Władimir Putin pogratulował 19-letniej tenisistce Mirrze Andriejewej zwycięstwa w turnieju finałowym WTA 2026. Wydano osobne oświadczenie poświęcone tej zawodniczce po tym, jak dzień wcześniej pokonała Ukrainkę Elinę Svitolinę.

W Kremlu nie pozostawiono bez echa sukcesu Rosjanki, która startuje w statusie neutralnym. Putin docenił jej osiągnięcie i skorzystał z okazji, by pochwalić rosyjską szkołę tenisową.

Co Putin powiedział o zwycięstwie Andriejewej

Rosyjski dyktator wysłał tenisistce telegram z gratulacjami. Jego treść opublikowano na oficjalnej stronie Kremla.

Putin stwierdził, że Andriejewa wykazała się wysokim poziomem przygotowania i charakterem podczas całego turnieju.



„Z wielkim zapałem przeszła Pani całą trudną drogę turniejową, a w pięknych i zaciętych meczach wykazała się Pani doskonałym przygotowaniem, mistrzostwem, opanowaniem i siłą woli” – czytamy w gratulacjach.

Ponadto szef Kremla określił zwycięstwo Rosjanki jako spektakularne i przekonujące. Jego zdaniem sukces ten stanowi kontynuację tradycji rosyjskiej szkoły tenisowej.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Svitolina awansowała do półfinału WTA Finals po zwycięstwie nad Sobolenko — Sky Sports News



Przypomnijmy, że Mirra Andriejewa awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie — Interia Sport

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