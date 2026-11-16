Putin pogratulował Rosjance, która pokonała Svitolinę w turnieju finałowym WTA
Rosyjski dyktator Władimir Putin pogratulował 19-letniej tenisistce Mirrze Andriejewej zwycięstwa w turnieju finałowym WTA 2026. Wydano osobne oświadczenie poświęcone tej zawodniczce po tym, jak dzień wcześniej pokonała Ukrainkę Elinę Svitolinę.
W Kremlu nie pozostawiono bez echa sukcesu Rosjanki, która startuje w statusie neutralnym. Putin docenił jej osiągnięcie i skorzystał z okazji, by pochwalić rosyjską szkołę tenisową.
Co Putin powiedział o zwycięstwie Andriejewej
Rosyjski dyktator wysłał tenisistce telegram z gratulacjami. Jego treść opublikowano na oficjalnej stronie Kremla.
Putin stwierdził, że Andriejewa wykazała się wysokim poziomem przygotowania i charakterem podczas całego turnieju.
„Z wielkim zapałem przeszła Pani całą trudną drogę turniejową, a w pięknych i zaciętych meczach wykazała się Pani doskonałym przygotowaniem, mistrzostwem, opanowaniem i siłą woli”
Przypomnijmy, że Mirra Andriejewa awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Pekinie — Interia Sport