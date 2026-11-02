Polski Radomiak pokonał w Radomiu Śląsk Wrocław 3:1 w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Było to pierwsze zwycięstwo zespołu pod wodzą angielskiego trenera Johna Carvera, który wcześniej przegrał cztery pierwsze mecze na tym stanowisku.

O przebiegu spotkania informuje Interia Sport. Gospodarze otworzyli wynik już w piątej minucie: Donis uderzył z około 20 metrów w górny róg bramki Śląska. Goście odpowiedzieli jednak niemal natychmiast — Banaszak wykończył podanie Dembélé, kierując piłkę do pustej bramki.

Błąd w obronie zmienił przebieg meczu

Pierwsza połowa zakończyła się remisem 1:1. Po przerwie Dominik Szala popełnił błąd przy podaniu do własnego bramkarza. Jan Grzesik przejął piłkę, minął golkipera i wyprowadził Radomiaka na prowadzenie.

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W 71. minucie Grzesik skompletował dublet. Luquinhas zagrał prostopadle za plecy obrońców, po czym zawodnik Radomiaka wykorzystał sytuację sam na sam. Ten gol był ostatnim w meczu.

Trudny start nowego trenera

Carver pracuje w Radomiaku od końca września, gdy Tomasz Kaczmarek opuścił klub po wykupieniu go przez Raków Częstochowa. Jak zaznacza Interia Sport, przed meczem ze Śląskiem zespół z Radomia zdobył dziewięć punktów w 12 spotkaniach — odniósł dwa zwycięstwa, zanotował dwa remisy i osiem porażek.

W czterech poprzednich meczach Radomiaka pod wodzą Carvera padło łącznie 16 bramek. Śląsk przed tym spotkaniem zajmował 15. miejsce w tabeli.

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