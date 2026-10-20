Przed meczem Ligi Mistrzów w Niemczech bramkarz Arsenalu David Raya powiedział, że zespół nie przejmuje się krytyką swojego stylu gry. Odniósł się do słów kibiców rywali, którzy nazywają grę londyńskiego klubu nudną, jak informuje The Guardian.

Według Raię, zawodników interesują przede wszystkim wyniki. Zaznaczył, że Arsenal poniósł jedną porażkę w 11 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach i dąży do zwycięstwa w każdym spotkaniu.

Arteta o grze zespołu

Przed wyjazdem do Niemiec Arsenal pokonał Nottingham Forest 1:0. Jedynego gola pod koniec meczu strzelił Noni Madueke. Mikel Arteta przyznał, że jego zespół mógł lepiej działać w ataku, jednak uważa, że zastrzeżenia do stylu gry podziela tylko niewielka część osób.

Trener zaznaczył, że w tym sezonie zespół zdobywa więcej bramek, ma więcej posiadania piłki i strzałów, a w grze uczestniczą różni piłkarze. Według niego te cechy odróżniają obecny Arsenal od drużyny z poprzedniego sezonu.

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Arteta oczekuje od Bayernu bardziej otwartej gry niż od rywali stosujących niski blok defensywny. Dodał, że obie drużyny rozumieją charakter nadchodzącego spotkania.

Kompany może opuścić mecz

Bayern nie będzie mógł liczyć na zawieszonego Michaela Olise. Występ głównego trenera Vincenta Kompany'ego również pozostaje pod znakiem zapytania z powodu infekcji wirusowej. Nie uczestniczył on we wtorkowym treningu zespołu, a przedmeczową konferencję prasową w jego zastępstwie poprowadził asystent Aaron Danks.

Danks poinformował, że infekcja od czasu do czasu powoduje u Kompany'ego ból nóg. Według niego w zespole zachęcają trenera do odpoczynku tak długo, jak będzie to konieczne. Jeśli Kompany nie będzie mógł przybyć na stadion, Danks poprowadzi zespół podczas meczu i będzie utrzymywał z nim kontakt.

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