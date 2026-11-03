Przed Abu Dhabi Championship Jon Rahm powiedział, że nadal nie wie, jak mógłby wyglądać jego powrót do PGA Tour po odejściu z LIV Golf. Stwierdził, że zgodziłby się na warunki podobne do tych zaproponowanych Brooksowi Koepce, gdyby PGA Tour dało mu taką możliwość.

Jak informuje Sky Sports, na początku 2026 roku Rahm zrezygnował z przywrócenia członkostwa w ramach specjalnego programu Returning Member Program. Program był również dostępny dla Brysona DeChambeau, Camerona Smitha i Koepki, jednak skorzystał z niego tylko Koepka.

Warunki powrotu Koepki

Koepka wrócił do PGA Tour w styczniu na warunkach tego programu. Musiał przekazać 5 mln dolarów na cele charytatywne, a także nie będzie otrzymywał udziału kapitałowego w PGA Tour przez pięć lat.

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Rahm powiedział, że wątpi, by otrzymał identyczną ofertę. Jednocześnie zaznaczył, że prawdopodobnie zgodziłby się na takie same ograniczenia. Obecnie czeka go roczne zawieszenie, zanim będzie miał możliwość odzyskania karty PGA Tour.

Plany na 2027 rok

Golfista powiedział, że nie rozmawiał jeszcze z PGA Tour o możliwej drodze powrotu w 2027 roku. Do czasu wyjaśnienia sytuacji planuje spędzić ten rok w DP World Tour.

Rahm pozytywnie ocenił swoje trzy lata w LIV Golf, ale wyjaśnił, że odrzucił zaproponowane warunki nowego formatu LIV 2.0. Jak stwierdził, nie spodobał mu się kierunek zmian, w tym możliwe odejście od formatu drużynowego oraz duża liczba niewiadomych.

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