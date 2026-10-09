Russell najszybszy na treningu w Singapurze — Sky Sports News

W Singapurze George Russell uzyskał najlepszy czas podczas jedynej sesji treningowej przed kwalifikacjami do sprintu Grand Prix. Kierowca Mercedesa wyprzedził Charles’a Leclerca z Ferrari o 0,198 sekundy, informuje Sky Sports.

Zmiany w Mercedesie

Russell wystartuje z końca stawki w niedzielnym wyścigu z powodu wymiany jednostki napędowej. W Mercedesie zdecydowano się przywrócić w jego bolidzie specyfikację, której zespół używał przed rundą w Malezji. W rezultacie Russell nie otrzymał dużego pakietu ulepszeń zastosowanego podczas poprzedniego weekendu.

Lider mistrzostw Kimi Antonelli był siódmy, tracąc do Russella ponad sekundę. Nie używał miękkich opon i popełnił błąd pod koniec treningu. Antonelli zachował nowe komponenty bolidu i nowe przednie skrzydło.

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Wyniki innych kierowców

Lando Norris z McLarena zajął trzecie miejsce, tracąc do Russella 0,273 sekundy. W McLarenie uważają, że rozwiązali problem z prędkością na prostych, który częściowo wpłynął na występy Norrisa podczas dwóch poprzednich weekendów wyścigowych, na których zdobył łącznie dwa punkty.

Lewis Hamilton był czwarty ze stratą około pół sekundy, a Oscar Piastri uzyskał piąty czas. Zwycięzca poprzedniego wyścigu Max Verstappen zakończył sesję na szóstym miejscu, jednak Red Bull nie używał miękkich opon. Holender był najszybszy wśród kierowców na oponach Medium.

Najlepsza dziesiątka

Isack Hadjar był ósmy. Pierre Gasly z Alpine uzyskał dziewiąty wynik, a Liam Lawson z Racing Bulls — dziesiąty. Kwalifikacje do sprintu odbędą się później w piątek na ulicznym torze Marina Bay w Singapurze.

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