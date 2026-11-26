Po zakończeniu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 madrycki „Real” stał się pierwszym klubem, który zapewnił sobie udział w fazie pucharowej. „Szachtar” z Doniecka, z czterema punktami, zajmuje 26. miejsce i obecnie znajduje się poza strefą kwalifikującą do następnej rundy.

Madryccy piłkarze pozostają jedyną drużyną w turnieju, która nie straciła ani jednego punktu. Po pięciu zwycięstwach z rzędu „Real” przedterminowo zapewnił sobie miejsce co najmniej w 1/16 finału.

„Szachtar”, który jest jedynym reprezentantem Ukrainy w Lidze Mistrzów, zdobył cztery punkty w pięciu meczach. Obecny wynik nie pozwala „górnikom” liczyć na awans do fazy pucharowej.

Wyniki meczów 5. kolejki Ligi Mistrzów

24 listopada

„Bude-Glimt” — „LASK” — 1:0

„Galatasaray” — „Aston Villa” — 1:0

„Arsenal” — „Borussia” D — 1:1

„Manchester City” — „Napoli” — 2:2

„Real” — „PSV” — 5:1

„Leipzig” — „Lens” — 3:1

„Slavia” – „Betis” – 0:2

„Feyenoord” – „Porto” – 0:1

25 listopada

„Sabah” – „Barcelona” – 1:4

„Slavia” – „Villarreal” – 0:1

„Atlético” — „Viking” — 2:0

„Brugie” – „Liverpool” – 0:3

„Inter” – „Stuttgart” – 2:0

„Lille” – „Bayern” – 2:1

„PSG” — „Roma” — 2:2

„Sporting” – „Manchester United” – 2:2

„Szachtar” — „Fenerbahçe” — 0:1

Przypomnijmy, że Juszczenko, Achmetow, Gordon i Usyki wsparli Szachtar przed meczem z Fenerbahce.

Wcześniej Arda Turan określił mecz z Fenerbahçe jako najgorszy dla Szachtara w Lidze Mistrzów.

Turecki „Fenerbahçe” pokonał doniecki „Szachtar” wynikiem 1:0 w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecz odbył się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na stadionie „Stamford Bridge”, a jedyną bramkę w drugiej połowie strzelił Vedat Muriki.

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