Real zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów: tabela po 5. kolejce
Po zakończeniu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 madrycki „Real” stał się pierwszym klubem, który zapewnił sobie udział w fazie pucharowej. „Szachtar” z Doniecka, z czterema punktami, zajmuje 26. miejsce i obecnie znajduje się poza strefą kwalifikującą do następnej rundy.
Madryccy piłkarze pozostają jedyną drużyną w turnieju, która nie straciła ani jednego punktu. Po pięciu zwycięstwach z rzędu „Real” przedterminowo zapewnił sobie miejsce co najmniej w 1/16 finału.
„Szachtar”, który jest jedynym reprezentantem Ukrainy w Lidze Mistrzów, zdobył cztery punkty w pięciu meczach. Obecny wynik nie pozwala „górnikom” liczyć na awans do fazy pucharowej.
Wyniki meczów 5. kolejki Ligi Mistrzów
24 listopada
- „Bude-Glimt” — „LASK” — 1:0
- „Galatasaray” — „Aston Villa” — 1:0
- „Arsenal” — „Borussia” D — 1:1
- „Manchester City” — „Napoli” — 2:2
- „Real” — „PSV” — 5:1
- „Leipzig” — „Lens” — 3:1
- „Slavia” – „Betis” – 0:2
- „Feyenoord” – „Porto” – 0:1
25 listopada
- „Sabah” – „Barcelona” – 1:4
- „Slavia” – „Villarreal” – 0:1
- „Atlético” — „Viking” — 2:0
- „Brugie” – „Liverpool” – 0:3
- „Inter” – „Stuttgart” – 2:0
- „Lille” – „Bayern” – 2:1
- „PSG” — „Roma” — 2:2
- „Sporting” – „Manchester United” – 2:2
- „Szachtar” — „Fenerbahçe” — 0:1
Przypomnijmy, że Juszczenko, Achmetow, Gordon i Usyki wsparli Szachtar przed meczem z Fenerbahce.
Wcześniej Arda Turan określił mecz z Fenerbahçe jako najgorszy dla Szachtara w Lidze Mistrzów.
Turecki „Fenerbahçe” pokonał doniecki „Szachtar” wynikiem 1:0 w meczu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mecz odbył się w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na stadionie „Stamford Bridge”, a jedyną bramkę w drugiej połowie strzelił Vedat Muriki.