Hiszpański klub piłkarski Real Madryt domaga się od sześciu klubów angielskiej Premier League wpłat na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem Europejskiej Superligi. Chodzi o Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United i Tottenham.

Jak informuje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters, Real Madryt potwierdził, że uważa angielskie kluby za odpowiedzialne za część kosztów uruchomienia turnieju. Dotychczas koszty te pokrywały Juventus, Barcelona i Real Madryt.

Szacunek kosztów

Według The Athletic łączne koszty utworzenia projektu mogą sięgnąć 80 mln euro, czyli 89,9 mln dolarów. Kluby zawarły umowę wspólników dla European Super League Company, spółki holdingowej stojącej za rozgrywkami. Nie jest jednak jasne, czy umowa ta przewidywała bezpośrednią odpowiedzialność klubów za koszty uruchomienia projektu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Tottenham odmówił komentarza, a pozostałe pięć angielskich klubów nie odpowiedziało na zapytania Reutersa.

Wycofanie się klubów z projektu

Sześć angielskich klubów znalazło się wśród dziewięciu z 12 założycieli Superligi, którzy wycofali się z projektu w ciągu trzech dni od jego uruchomienia w 2021 roku w obliczu masowego sprzeciwu. Wraz z nimi z projektu wycofały się Milan, Inter i Atlético Madryt.

Real Madryt nie sprecyzował, czy domaga się również płatności od pozostałych trzech klubów, które wcześnie wycofały się z projektu. Później Superligę opuścił Juventus, a Barcelona formalnie wycofała się z niej w lutym, w rezultacie czego Real Madryt pozostał jedynym klubem założycielskim. 11 lutego Real Madryt, UEFA i European Football Clubs ogłosiły wstępne porozumienie w sprawie uregulowania sporów prawnych związanych z Superligą.

Czytaj nas na