30 października w Sydney rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w rugby league dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, w których Bryce Crane wystąpi w reprezentacji Australii. W meczu otwarcia gospodarze zagrają z Anglią w Cabramatta Rugby Leagues Club, informuje ABC News Australia.

W zawodach, które potrwają do 8 listopada, wezmą udział trzy reprezentacje: Australii, Anglii i Nowej Zelandii. Wszystkie mecze odbędą się w Sydney, a finał ma zostać rozegrany na Sydney Football Stadium przed jednym z półfinałów męskich Mistrzostw Świata w rugby league.

Kontuzja w wieku 18 lat

W 2020 roku 18-letni Crane grał w Narellan Jets w południowo-zachodnim Sydney. Po nieudanym ataku doznał nieodwracalnego uszkodzenia nerwów i paraliżu prawej ręki.

Według sportowca po kontuzji przede wszystkim myślał o tym, że stracił grę, którą kochał od dzieciństwa. Crane występuje obecnie na pozycji fullbacka w australijskiej reprezentacji rugby league dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi.

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Obecny turniej będzie dla niego drugim Pucharem Świata. W 2022 roku grał dla Australii w pierwszej edycji zawodów w tym formacie.

Wyróżnienie na pierwszym turnieju

Australijska drużyna nie odniosła żadnego zwycięstwa na Pucharze Świata w 2022 roku, jednak Crane został włączony do symbolicznej drużyny turnieju — Dream Team. Był jedynym zawodnikiem rywalizacji dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w tej drużynie, do której weszli także uczestnicy turniejów męskiego, kobiecego i na wózkach.

Partner Crane'a z reprezentacji Luke Vella, który jest także asystentem trenera klubu Canterbury-Bankstown Bulldogs, nazwał go utalentowanym i skromnym zawodnikiem, wspierającym kolegów z drużyny. Sam Vella doznał kontuzji, która zakończyła jego karierę zawodniczą, w 2014 roku na stadionie, na którym zaplanowano finał turnieju. W listopadzie 2024 roku zadebiutował w reprezentacji Australii w meczu z Nową Zelandią w Auckland.

Crane oświadczył, że reprezentuje nie tylko siebie, rodzinę i kraj, lecz także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

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