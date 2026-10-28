W Australii 37-letni rugbysta Kurtley Beale otrzymał powołanie do reprezentacji narodowej na tournée po Wielkiej Brytanii. Dołączy do zespołu przed meczami testowymi z Anglią, Szkocją i Walią, podaje The Guardian.

Zastępstwo za Paisamiego

Beale zastąpi w składzie środkowego Huntera Paisamiego, który nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe z powodów osobistych. Do grupy powołano również Jamesa Ramma i Kalaniego Thomasa.

Beale ma na koncie 95 meczów w reprezentacji Australii. Ostatni raz zagrał w koszulce narodowej drużyny przeciwko Walii w Cardiff w 2021 roku. W 2024 roku rugbysta po raz ostatni znalazł się w składzie reprezentacji, ale kontuzja ścięgna Achillesa przedwcześnie zakończyła jego sezon.

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Doświadczenie w reprezentacji

Główny trener Australii Les Kiss oświadczył, że zespół liczy na doświadczenie i wszechstronność Beale'a. Jak powiedział, zawodnik będzie przede wszystkim obsadzał pozycję wewnętrznego środkowego, ale może występować na kilku pozycjach w formacji obronnej.

Kiss zwrócił również uwagę na formę Beale'a w Western Force w rozgrywkach Super Rugby Pacific i Super Rugby AUS. Rugbysta ma doświadczenie z trzech Pucharów Świata — w 2011, 2015 i 2019 roku. Po meczach testowych Australia ma wystąpić w fazie finałowej inauguracyjnych rozgrywek Nations Championship w Wielkiej Brytanii, zaplanowanej na 21–23 listopada.

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