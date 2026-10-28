Reprezentacja Anglii kobiet w rugby dokonała sześciu zmian w składzie na końcowy mecz WXV Global Series przeciwko USA, który odbędzie się w piątek w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Jak informuje Sky Sports News, drużyna będzie starała się przerwać serię dwóch porażek.

Zmiany w składzie

Główny trener John Mitchell po raz pierwszy włączył do wyjściowego składu skrzydłową młyna Flo Robinson. Na pozycji łączniczki ataku zagra Holly Aitchison, natomiast Zoe Harrison, która wystąpiła na tej pozycji w obu meczach z Kanadą, rozpocznie spotkanie wśród rezerwowych.

Do wyjściowego składu wróciły skrzydłowa Claudia Moloney-MacDonald i środkowa Tatyana Heard. Mackenzie Carson i Maud Muir zagrają w pierwszej linii. Ellie Kildunne również znalazła się wśród rezerwowych.

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Seria porażek z Kanadą

Przed meczem z USA Angielki dwa razy z rzędu przegrały z reprezentacją Kanady. Były to pierwsze dwie kolejne porażki zespołu od dekady. W pierwszym meczu z Kanadą zakończyła się seria 41 meczów testowych Anglii bez porażki.

Według Mitchella rotacja ma pomóc odświeżyć skład, zapewnić zawodniczkom możliwości oraz nadal budować głębię zespołu. Trener zaznaczył, że o wyborze składu decydowały potrzeby drużyny w meczu z USA, wartości sztabu oraz poziom gry, do którego przygotowuje się reprezentacja.

Kapitanem reprezentacji Anglii będzie Meg Jones. Wśród rezerwowych, oprócz Harrison i Kildunne, są Natasha Hunt, Bryony Field, Hannah Botterman, Sarah Bern, Demelza Short i Alex Matthews.

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