Australijska żeńska reprezentacja w rugby, znana jako Wallaroos, pokonała Szkocję 38:31 w Canberze i zakończyła serię trzech meczów trzema zwycięstwami. Spotkanie przyniosło sześć żółtych kartek: cztery otrzymały Australijki, a dwie reprezentantki Szkocji.

Australia straciła prowadzenie przed przerwą

Jak podaje The Guardian, gospodynie szybko objęły prowadzenie 14:0, ale do przerwy przegrywały 14:17. Szkotki zdobyły trzy przyłożenia z rzędu po serii rzutów karnych.

W drugiej połowie Australia odzyskała prowadzenie i odskoczyła na 38:24. Kapitanka Siokapesi Palu zakończyła długą akcję punktową przyłożeniem. Po żółtej kartce dla Evy Karpani i usunięciu z boiska Cecilii Smith Szkotki zmniejszyły stratę, ale w ostatniej akcji nie zdołały zdobyć przyłożenia z podwyższeniem, które wyrównałoby wynik.

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Pożegnalny mecz Smith i Chancellor

Dla środkowej Cecilii Smith był to 34. i ostatni mecz w reprezentacji. Otrzymała dwie żółte kartki, co doprowadziło do jej usunięcia z boiska, jednak po spotkaniu uhonorowano ją owacją na stojąco. Smith przeprosiła za usunięcie z boiska i podziękowała córce Ruby za wsparcie.

Karierę reprezentacyjną zakończyła również była kapitanka Emily Chancellor. Rozegrała 42. mecz testowy po debiucie w 2018 roku. Australijki nie rozegrają kolejnych meczów przed przejściem zespołu na pełnoetatowy tryb pracy w przyszłym roku pod kierownictwem nowego trenera Sione Fukofuki, który wcześniej pracował z reprezentacją Szkocji.

Podczas meczu Georgina Friedrichs zgłosiła możliwe ugryzienie, jednak po analizie zdarzenia sędziowie nie znaleźli na to dowodów ani nie wykryli śladów ugryzienia na jej przedramieniu.

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