+14° Kijów +9° Warszawa +17° Waszyngton
$ 45.35 € 50.81 zł 11.55
$ 45.35 € 50.81 zł 11.55
+14° Kijów +9° Warszawa +17° Waszyngton
Wiadomości Sport and Beauty

Australijskie rugbyistki zakończyły serię ze Szkocją zwycięstwem 38:31 — The Guardian

UA.NEWS 23 października 2026 20:07
Australijskie rugbyistki zakończyły serię ze Szkocją zwycięstwem 38:31 — The Guardian

Australijska żeńska reprezentacja w rugby, znana jako Wallaroos, pokonała Szkocję 38:31 w Canberze i zakończyła serię trzech meczów trzema zwycięstwami. Spotkanie przyniosło sześć żółtych kartek: cztery otrzymały Australijki, a dwie reprezentantki Szkocji.

Australia straciła prowadzenie przed przerwą

Jak podaje The Guardian, gospodynie szybko objęły prowadzenie 14:0, ale do przerwy przegrywały 14:17. Szkotki zdobyły trzy przyłożenia z rzędu po serii rzutów karnych.

W drugiej połowie Australia odzyskała prowadzenie i odskoczyła na 38:24. Kapitanka Siokapesi Palu zakończyła długą akcję punktową przyłożeniem. Po żółtej kartce dla Evy Karpani i usunięciu z boiska Cecilii Smith Szkotki zmniejszyły stratę, ale w ostatniej akcji nie zdołały zdobyć przyłożenia z podwyższeniem, które wyrównałoby wynik.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pożegnalny mecz Smith i Chancellor

Dla środkowej Cecilii Smith był to 34. i ostatni mecz w reprezentacji. Otrzymała dwie żółte kartki, co doprowadziło do jej usunięcia z boiska, jednak po spotkaniu uhonorowano ją owacją na stojąco. Smith przeprosiła za usunięcie z boiska i podziękowała córce Ruby za wsparcie.

Karierę reprezentacyjną zakończyła również była kapitanka Emily Chancellor. Rozegrała 42. mecz testowy po debiucie w 2018 roku. Australijki nie rozegrają kolejnych meczów przed przejściem zespołu na pełnoetatowy tryb pracy w przyszłym roku pod kierownictwem nowego trenera Sione Fukofuki, który wcześniej pracował z reprezentacją Szkocji.

Podczas meczu Georgina Friedrichs zgłosiła możliwe ugryzienie, jednak po analizie zdarzenia sędziowie nie znaleźli na to dowodów ani nie wykryli śladów ugryzienia na jej przedramieniu.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację