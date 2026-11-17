Pomimo wykluczenia rosyjskich klubów i reprezentacji z międzynarodowych rozgrywek Rosyjski Związek Piłki Nożnej nadal otrzymuje środki od FIFA i UEFA.

Według danych The Telegraph w ciągu prawie pięciu lat Rosja otrzymała około 6 mln funtów w ramach programu FIFA Forward oraz kolejne prawie 1 mln po mistrzostwach świata w 2022 roku.

Przewidziane są również wypłaty po mistrzostwach świata w 2026 roku, jednak ich wysokość nie jest jeszcze znana.

Ponadto solidarne wypłaty od UEFA za cztery sezony szacuje się na około 25 mln funtów. Rosja mogła otrzymać jeszcze około 10 mln za ubiegłoroczny sezon pucharów europejskich, mimo że jej kluby w nim nie brały udziału.

Osobno rosyjscy piłkarze nadal przechodzą do zagranicznych klubów. Łączna kwota takich transferów od 2022 roku, według szacunków gazety, wyniosła 165 mln funtów.

Źródło: The Telegraph.

W Paryżu prezes Francuskiej Federacji Piłki Nożnej Philippe Diallo ogłosił, że będzie kandydował na stanowisko prezesa FIFA. Jego kandydaturę zgłosił komitet wykonawczy UEFA, a komitet wykonawczy francuskiej federacji jednogłośnie ją zatwierdził.

Były trener londyńskiego „Arsenalu”, Arsène Wenger, nie będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach na stanowisko prezesa FIFA.

Argentyński Związek Piłki Nożnej planuje zwrócić się do Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS) po tym, jak FIFA odrzuciła jego odwołania dotyczące sankcji nałożonych na związek oraz pomocnika Leandro Paredesa.

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