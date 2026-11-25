Rosjankę, zwolenniczkę Putina, zaproszono na zawody w gimnastyce artystycznej w USA
Rosyjska gimnastyczka Angelina Melnikowa, która otwarcie popiera Władimira Putina, otrzymała zaproszenie do udziału w turnieju Liukin Invitational w Teksasie. Organizatorem zawodów jest Valery Liukin, mistrz olimpijski z 1988 roku w barwach reprezentacji ZSRR, który obecnie pełni funkcję trenera reprezentacji USA w gimnastyce. Zawody zaplanowano na połowę lutego 2027 roku. Poinformował o tym główny trener reprezentacji Rosji Dmitrij Andriejew
„Angelina Melnikowa otrzymała zaproszenie na turniej Liukina w USA. Nie ma dla niej żadnego sensu startować w etapach Pucharu Świata, jest znaną postacią w gimnastyce artystycznej i ma duże doświadczenie. Może pojechać do Ameryki, jeśli wszystko będzie w porządku z wizą i innymi kwestiami technicznymi” – powiedział Andriejew.
Turniej Liukin Invitational odbędzie się w USA w połowie lutego 2027 roku.
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