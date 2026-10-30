Rosja otrzymała zgodę na powrót do międzynarodowych mistrzostw w hokeju po orzeczeniu CAS

Sportowy Sąd Arbitrażowy (CAS) uchylił zakaz Międzynarodowej Federacji Hokeja (IIHF) dotyczący udziału rosyjskich drużyn w turniejach sezonu 2026–2027. Zakaz obowiązywał od 2022 roku, po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę.

W IIHF wyrażono rozczarowanie decyzją sądu, jednak oświadczono, że zostanie ona wykonana. W CAS wyjaśniono, że federacja nie przedstawiła wystarczających dowodów potwierdzających obawy dotyczące bezpieczeństwa uczestników zawodów.

Powrót Rosji może spowodować problemy z organizacją mistrzostw świata mężczyzn w 2027 roku w Niemczech. Ukraina zapewniła już sobie udział w turnieju, a losowanie grup już się odbyło. Dodanie rosyjskiej drużyny może zmienić format rozgrywek lub zagrozić udziałowi jednej z zakwalifikowanych reprezentacji.

Niemiecka federacja hokeja oświadczyła już, że sprzeciwia się dopuszczeniu Rosji, powołując się na potencjalne konsekwencje w zakresie bezpieczeństwa, polityki i finansów.

Pierwszym turniejem, w którym rosyjskie drużyny mogą ponownie wystąpić, będą mistrzostwa świata juniorów w Kanadzie, które rozpoczną się 26 grudnia. Orzeczenie CAS dotyczy również mistrzostw świata kobiet oraz rozgrywek juniorskich.

Jednocześnie w orzeczeniu sądu nie ma mowy o powrocie reprezentacji Białorusi, którą IIHF również wykluczyła z międzynarodowych turniejów.

Źródło: AP

Rosyjski skoczek narciarski Jewgienij Klimow otrzymał zgodę na start w międzynarodowych zawodach w sezonie 2026/27. FIS wpisała go na listę indywidualnych sportowców neutralnych, mimo że po wybuchu wojny na pełną skalę Klimow uczestniczył w prowojennym wiecu w Moskwie i pojawiał się publicznie z symbolem „Z”.

Rada Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) zezwoliła sportowcom z Rosji i Białorusi na udział w międzynarodowych zawodach. Jednocześnie nałożono na nich szereg warunków i ograniczeń.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) w cyniczny sposób zniosł ograniczenia dotyczące udziału sportowców z Rosji w międzynarodowych zawodach. Przewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego (NOK) Wadim Gutzeit zareagował emocjonalnie na ten krok, nazywając go haniebnym.

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