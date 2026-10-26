Ross Smith pokonał Martina Schindlera 11:8 w finale Machineseeker European Championship w darcie w Dortmundzie i po raz drugi zdobył tytuł w tym turnieju. Za zwycięstwo otrzymał 150 tysięcy funtów szterlingów, informuje Sky Sports.

Przewaga Smitha w finale

Smith wygrał zaciętą początkową część meczu, po czym zwyciężył w sześciu legach z rzędu. Schindler był blisko wyniku 2:9, jednak wykorzystał niecelne zakończenia rywala i przełamał jego rzut, kończąc lega w 20 lotkach.

W następnym legu Schindler ponownie stracił swój rzut, ale potem wygrał cztery legi. W tym okresie zakończył lega na 116 i 127 punktach oraz zmniejszył stratę do 7:9. Jednak trzy ostatnie legi rywale wygrali przy własnym rzucie, a Smith doprowadził mecz do zwycięstwa.

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Droga do drugiego tytułu

W drodze do finału Smith pokonał w ćwierćfinale Luke'a Woodhouse'a ze średnią 107. W półfinale odrobił straty po wyniku 1:4 w meczu z Gerwynem Price'em i wygrał 11:7.

Smith już w 2022 roku został mistrzem Europy. Obecny sukces uczynił go piątym zawodnikiem w historii, który wygrał ten turniej więcej niż raz. We wrześniu zdobył również tytuł World Series of Darts, a zwycięstwo w Dortmundzie awansowało go na szóste miejsce w światowym rankingu.

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